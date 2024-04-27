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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

واكد المحافظ ان المحافظة انتهت من تشكيل  اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مشيرا الي عقد برنامج تدريبي مكثف للجان على تنفيذ قانون التصالح الجديد .

 

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ اختصاص ومهام  كل لجنة من اللجان كما ناقش آليات تسعير قيمة المتر وفق معاير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية آخرى.

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واشار المحافظ الى تدريب 152من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية  على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح  ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

 

محافظ الغربية قد بدأ جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدادات لتطبيق القانون فضلا عن  إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.

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