محافظ الغربية يستكمل جولاته على صوامع وشون طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

رحمي يهنئ المزارعين والأهالي بمناسبة بدء موسم حصاد القمح

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة جولاته المفاجئة والتي بدأت منذ امس لمتابعة عملية تسليم الأقماح والتي بدأت من يوم 15/4/2024 في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بطنطا للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بشونة دفره بسعة تخزينية15000طن ، كما تابع المحافظ الاعمال بصومعة شبشير الحصة بمركز طنطا بسعة تخزينية 15000طن .

وخلال تفقدة تقدم محافظ الغربية ، بالتهنئة لكل مزارعي الغربية ببدء حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 وناشد المحافظ جميع المزارعين والفلاحين بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية .

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود اسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون ، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

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