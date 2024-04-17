عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يهنئ المزارعين والأهالي بمناسبة بدء موسم حصاد القمح

محافظ الغربية يستكمل جولاته على صوامع وشون طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  بمتابعة جولاته المفاجئة والتي بدأت منذ امس لمتابعة عملية تسليم الأقماح والتي بدأت من يوم  15/4/2024 في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بطنطا للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

txt

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بشونة دفره بسعة تخزينية15000طن ، كما تابع المحافظ الاعمال بصومعة شبشير الحصة بمركز طنطا  بسعة تخزينية 15000طن .

 

وخلال تفقدة تقدم محافظ الغربية ، بالتهنئة لكل مزارعي الغربية ببدء حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 وناشد المحافظ جميع المزارعين والفلاحين بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

 

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية .

txt

الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود اسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون ، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0019
IMG-20240417-WA0019
IMG-20240417-WA0023
IMG-20240417-WA0023
الدكتور طارق رحمي الر التهنئ الاستراتيجي الاستراتيجية استراتيجية أرق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ