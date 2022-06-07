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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اختفائها 15 يوما..

إخلاء سبيل طالبة الشيخ زايد وعريسها دون اتهامات

مطرقة
مطرقة

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد في الجيزة، إخلاء سبيل منى حسين الطالبة التي اختفت لمدة 15 يوما حتى عثرت عليها أجهزة الأمن بعدما تزوجت من حبيبها بمحافظة الدقهلية. 

وقررت النيابة، إخلاء سبيل عريسها بعدما تأكد زواجهما رسميا وأن الشاب لا يواجه اتهامات خاصة أن الفتاة تبلغ 19 عاما، وتخطت السن القانونية ولا يواجه زوجها تهمة الزواج من قاصر. 

كانت كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في بيان رسمي، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة في العثور على ابنته- طالبة- المتغيبة عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب الفتاة المشار إليها وأقرت بأن المتغيبة «ابنتها بالتبنى»، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية.

وأضافت «الداخلية»، في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها، ورفض أهليتها فقامت بالهروب بصحبته وتزوجا بتاريخ 25 مايو الماضي، عقب قيامها بتوكيل أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السنّ القانونية، وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

اتُخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة طالبة طالبة الشيخ زايد اخبار الحوادث مديرية امن الجيزة

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