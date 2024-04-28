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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل عددا من مصابي غزة ومرافقيهم

مستشفيات جامعة الأزهر
مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غَزَّة

استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الصهيونيَّة على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال.

مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غَزَّة ومرافقيهم

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول المصابين تم استقبالهم وعمل الفحص المبدئي لكل حالة من الحالات المصابة، وبالتنسيق التام مع نائبي رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بطنطا، واستقبال عمداء الكليات.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لقيادات كليات الطب والمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام؛ لعنايتهم بالمصابين ومرافقيهم؛ انطلاقًا من دور جامعة الأزهر وتاريخها العريق والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الذي أعلن توفير كل سبل الدَّعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء بإذن الله تعالى. 

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يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري الكبير الدَّاعم للقضيَّة الفلسطينيَّة على مر التَّاريخ وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة. 

الأزهر جامعة الأزهر مستشفيات جامعة الازهر قطاع غزة الدكتور سلامة داود

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