صدمة .. تامر أمين يعلق على تجنيس محمد الشوربجي وعزة السروجي | فيديو

عقب الإعلامي تامر أمين على تجنيس الاعب محمد الشوربجي والوزيرة الاسترالية عزة السروجي ، قائلا : إحنا ملوك لعبة الإسكواش على مستوى العالم وعندنا كتير زي الشوربجي .. عندنا جيش من الأبطال بس الواحد بيحزن " .

وتابع " أمين " ، خلال برنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " : كلنا جاتلنا صدمة لما عرفنا أن اللاعب محمد الشوربجي قرر أن يلعب باسم إنجلترا، وعلى فكرة الصدمة في محلها ، والصدمة الأكبر لما تلاقي طبيب أو عالم سافر بره ".

واسترسل : "عزة السروجي أول وزيرة مصرية مسلمة تعين وزيرة في انجلترا ، والناس دي بتسافر عشان تلاقي سيستم بيراعي الموهبين ، ومحدش هيقصيه ".