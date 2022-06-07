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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بينهم دونجا.. طبيب الإسماعيلي يوضح موقف المصابين من وديتي القاهرة

صدى البلد

حرص الدكتور مجدي باز طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على توضيح آخر مستجدات الرباعي المصاب عبد الرحمن مجدي وحسن ياسين وأحمد مصطفي ومحمود عبدالعاطي " دونجا " وموقف تواجدهم ضمن صفوف الفريق بالقاهرة من عدمه.

وأكد أن عبد الرحمن مجدي مازال فى مرحلة التأهيل من الشد بالعضلة الأمامية، مشيرًا إلى أنه سينضم للتدريبات بشكل طبيعي عقب العودة من القاهرة واكتمال جاهزيته بشكل كامل.

وعن موقف حسن ياسين، أشار إلى أن اللاعب تخلص من الجبس مؤخرًا ويؤدي حاليا برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة بمفصل القدم.

وبسؤاله عن "دونجا" أجاب قائلًا إنه مستمراً في برنامجه العلاجي والتأهيلي ويحتاج لمدة لا تقل عن أسبوع إضافي نظرًا لمعاناته من تمزق فى منشأ العضلة الأمامية.

واختتم باز أن أحمد مصطفي سيتواجد مع الفريق بالقاهرة لإستكمال عمليات تأهيله فى ظل إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

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