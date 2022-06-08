عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 أعوام من العطاء.. شريان الأمل.. محور المحمودية يغير وجه المدينة الساحلية

محور المحمودية في
محور المحمودية في الإسكندرية

لم تشهد الإسكندرية في تاريخها طفرة في مشروعات البنية التحتية والمعيشية مثلما حدث في السنوات الثماني الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، إذ يولي الرئيس السيسي أهمية قصوى لعروس البحر.

 

عشرات المشاريع، وآلاف فرص العمل تم توفيرها على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها مؤخرًا هو محور المحمودية والذي سيغير من شكل المنطقة التي تقع في شرق المدينة الساحلية.

 

تسعى الدولة جاهدة لتغيير الوجه السيئ للإسكندرية من خلال إزالة العشوائيات وتطهير بؤر القمامة في محاولة لاستعادة جمال عروس البحر المتوسط.

 

ويعد محور المحمودية من المشروعات العملاقة الذي حول المناطق من حوله إلى قطعة من أوروبا ليكون شاهدًا على إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على أرض الإسكندرية.

 

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "تنمية محور المحمودية"، أو شريان الأمل الذي يستهدف فتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية قائلا: "محور تنمية المحمودية مش طريق.. دا محور تنموي متكامل.. تجاري وإداري واجتماعي وسكني".

 

كانت "ترعة المحمودية" مستنقعا مليئا بالقمامة والقاذورات، ومرتعًا للباعة الجائلين والبلطجية، والأسواق العشوائية، واليوم تفتخر عروس البحر بأكبر مشروع قومي يتحقق بفضل سواعد مصرية 100%، فالجهة المنفذة للمشروع هي المنطقة الشمالية العسكرية، والاستشاري العام كلية الهندسة، وجميع الشركات العاملة في المشروع شركات مصرية.


"شريان الأمل" هكذا وصف الرئيس السيسي مشروع تنمية المحمودية فهو شريان الحياة الجديد للتنمية لكل أهالي المحافظة، ويتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

 

ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول". ويضم المشروع ثلاث قطاعات، يتخللها كباري لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كباري.


وتضمن المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص، وربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، كما تضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.


أما الفائدة من هذا المشروع العملاق تتلخص في تدعيم السياحة داخل الإسكندرية، عن طريق حل أخطر مشكلة تواجه المدينة وهي التكدس المروي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، بالإضافة إلى لسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.
 

مبادرة لحماية الكائنات البحرية والحد من البلاستيك على شواطئ العجمي

محافظ الإسكندرية: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوي المعيشة للشباب

منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل وفدًا ماليزيًا.. اليوم

طلاب القسم العلمي يؤدون امتحانهم في القرآن الكريم بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المناقصات لصيانة الاستاد

محور المحمودية
محور المحمودية
محور المحمودية (2)
محور المحمودية (2)
محور المحمودية (3)
محور المحمودية (3)
محور المحمودية (4)
محور المحمودية (4)
محور المحمودية (5)
محور المحمودية (5)
الاسكندرية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطر السنوات الماضية محور المحمودية البحر المتوسط البنية التحتية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطىء المجانية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصطافين

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية.. غدًا

محافظ الإسكندرية: إجمالي المحاضر التموينية خلال شهر 941 ولا تهاون بصحة المواطنين

أول زيارة منذ 10 سنوات.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام لتركيا

مبادرة لحماية الكائنات البحرية والحد من البلاستيك على شواطئ العجمي

محافظ الإسكندرية: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوي المعيشة للشباب

منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل وفدًا ماليزيًا.. اليوم

طلاب القسم العلمي يؤدون امتحانهم في القرآن الكريم بالإسكندرية

ترشيحاتنا

التجارة : قطاع الصناعة يشمل 28% من العمالة المصرية | فيديو

لن يعزز أمنها.. روسيا تحذر من تسليح دول الناتو لـ مولدوفا

فتح باب التقديم لطلاب الثانوية بالجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق

إعلان الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

تقارير: فيفا يقرر استبعاد الإكوادور من كأس العالم

رغم الأزمات.. عبدالمنعم السيد: مصر ستحقق معدل نمو 6.5% في 30 يونيو..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

جلسة شاي وساندويتش مربّى.. مواقف وطرائف الملكة اليزابيث مع الدب بادينجتون.. شاهد

عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ