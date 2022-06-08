8 أعوام من العطاء.. شريان الأمل.. محور المحمودية يغير وجه المدينة الساحلية

لم تشهد الإسكندرية في تاريخها طفرة في مشروعات البنية التحتية والمعيشية مثلما حدث في السنوات الثماني الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، إذ يولي الرئيس السيسي أهمية قصوى لعروس البحر.

عشرات المشاريع، وآلاف فرص العمل تم توفيرها على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها مؤخرًا هو محور المحمودية والذي سيغير من شكل المنطقة التي تقع في شرق المدينة الساحلية.

تسعى الدولة جاهدة لتغيير الوجه السيئ للإسكندرية من خلال إزالة العشوائيات وتطهير بؤر القمامة في محاولة لاستعادة جمال عروس البحر المتوسط.

ويعد محور المحمودية من المشروعات العملاقة الذي حول المناطق من حوله إلى قطعة من أوروبا ليكون شاهدًا على إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على أرض الإسكندرية.

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "تنمية محور المحمودية"، أو شريان الأمل الذي يستهدف فتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية قائلا: "محور تنمية المحمودية مش طريق.. دا محور تنموي متكامل.. تجاري وإداري واجتماعي وسكني".

كانت "ترعة المحمودية" مستنقعا مليئا بالقمامة والقاذورات، ومرتعًا للباعة الجائلين والبلطجية، والأسواق العشوائية، واليوم تفتخر عروس البحر بأكبر مشروع قومي يتحقق بفضل سواعد مصرية 100%، فالجهة المنفذة للمشروع هي المنطقة الشمالية العسكرية، والاستشاري العام كلية الهندسة، وجميع الشركات العاملة في المشروع شركات مصرية.



"شريان الأمل" هكذا وصف الرئيس السيسي مشروع تنمية المحمودية فهو شريان الحياة الجديد للتنمية لكل أهالي المحافظة، ويتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول". ويضم المشروع ثلاث قطاعات، يتخللها كباري لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كباري.



وتضمن المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص، وربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، كما تضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.



أما الفائدة من هذا المشروع العملاق تتلخص في تدعيم السياحة داخل الإسكندرية، عن طريق حل أخطر مشكلة تواجه المدينة وهي التكدس المروي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، بالإضافة إلى لسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.



محور المحمودية

محور المحمودية (2)

محور المحمودية (3)

محور المحمودية (4)