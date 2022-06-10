فرنسا تتعادل 1-1 مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية

انتهت مباراة فرنسا والنمسا، بالتعادل الإيجابي 1/1، بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أرنست هابل،ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب فرنسا بتشكيل مكون من:.

لوريس- هيرنانديز- كوناتي- ساليبا- بافارد- ديابي- تشاوميني- كومان- كامارا- جريزمان- بنزيما.

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

بينتز- لاينر- تراونر- ألابا- فوبر- لايمر- شلاجر- سيلوالد- سابيتزر- فيلمان- أرناتوفيتش

وسجل أندرياس ويمان الهدف الأول في الدقيقة 37 لصالح منتخب النمسا، قبل أن يتعادل مبابي في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وبهذه النتيجة، يتذيل منتخب فرنسا المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.