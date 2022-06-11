أعشق عدالة عمر بن الخطاب.. فريدة الشوباشي: أسلمت لأكمل مسيحيتي

استضافت الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء أمس، في برنامجها بالخط العريض، الكاتبة الكبيرة وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، وكشفت خلال الحلقة كواليس إسلامها.

وقالت الشوباشي: لم أر شيخ أو واعظ أو أي شخص ليقنعني بالإسلام، وإنما قرأت بنفسي كتاب الشريعة فرأيت أنني يجب أن أكمل مسيحيتي بالإسلام، ولم أسلم حتى أتزوج علي الشوباشي كما يقول البعض لأنني أسلمت في سبتمبر عام 1963 وسوف أخرج هذه الوثائق بعد ذلك، كذلك لم أسلم حتى أحارب الإسلام كما يقول أحد المحامين، وما حدث أن عمر بن الخطاب خرج لي من الكتاب وقال لي تعالي، وأنا أعشق العدالة، والعدالة عندي هي ما تميز أي قائد أو زعيم أو رئيس، وعندما أسملت رأيت أنني أكملت مسيحيتي.

وأضافت: أنا ضد قانون الإيجار القديم، لأنه ضد مفهوم العدالة، وأعرف ناس كانت تدفع 30 جنيها في شقة رائعة على النيل في الزمالك أو وسط البلد، وكان راتب كبار الموظفين وقتها 35 جنيها، فكيف يستمر الوضع إلى الآن، ومنذ حوالي 40 سنة كانت الرواتب 300 جنيه، فكيف الوضع الآن.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.