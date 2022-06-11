عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذروة ارتفاع الحرارة .. طقس اليوم السبت على القاهرة الكبرى والمحافظات | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 11 - 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 43 24

الإسكندرية 36 22

الإسماعيلية 42 23 

الدقهلية 41  24

الغردقة 41 28

المنيا 41 25

 

درجات الحرارة برنامج صباح البلد درجات الحرارة المتوقعة اليوم طقس اليوم شديد الحرارة توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ترشيحاتنا

ميمي عبدالرازق: الإعلام تعامل مع ملف إيهاب جلال بطريقة فيلم أرض النفاق|فيديو

تنفيذ11 دورة تدريبية لـ 332 من رؤساء قري حياة كريمة بمركز سقارة

أخبار العالم| رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما.. تعليق الرحلات بمطار دمشق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-6-2022

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات في المدارس |صور

نشرة الفن : انفصال ياسمين الخطيب عن زوجها .. شاعر شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب.. جاستن بيبر يعلن عن اصابته بمرض نادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ