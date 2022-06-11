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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: القاهرة سجلت 43 درجة في الظل اليوم.. وانخفاض 8 درجات غدا

الأرصاد
الأرصاد

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة حول طقس اليوم السبت حيث قال إن  درجات الحرارة يتم قياسها في الظل وفقا لمعايير تم تحديدها عالميا .

وأضاف  محمود شاهين  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ، :"  درجة الحرارة سجلت 43 درجة مئوية في الظل  بالقاهرة اليوم".

أكمل محمود شاهين :" متوقع مع نهاية اليوم تتغير الكتلة الهوائية، والمناطق الغربية للبلاد مثل الإسكندرية والسلوم  ومطروح بدأت تشهد انخفاض في درجات الحرارة نتيجة الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا ".

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ولفت محمود شاهين :" يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة غدا وسيكون هناك انخفاض 8 درجات مئوية ".

وتابع محمود شاهين :"  الاسبوع الحالي سوف نستمتع بالأجواء الربيعية مرة أخرى لحين دخول فصل الصيف". 

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