انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين: غدا انتهاء الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

وقالت "غانم"، إن اليوم هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمى سجلت أمس 39 درجة مئوية ومن المتوقع أن تسجل اليوم السبت 43 درجة مئوية وهى أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد فى فترة الظهيرة.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “السفيرة عزيزة” والمذاع عبر فضائية dmc: “أن درجات الحرارة تسجل 45 درجة مئوية على جنوب البلاد والشعور بها سيكون مضاعف متأثرين بكتل جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تؤدى لارتفاع درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع الشمس، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بحوالى 7 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى بداية من غد الأحد لتسجل 34 درجة مئوية".



ولفتت "غانم"، إلى أن فصل الصيف يبدأ رسميا 21 يونيه، وتبدأ بعدها ارتفاعات نسب الرطوبة بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الأيام الحالية هي رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية.

