خبير: مصر تدعم اليمن للحفاظ على وحدته وتحقيق تطلعات شعبه

قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية و قديمة الأزل وهناك شراكات متميزة وتحديات مشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدعم الدولة اليمنية الشقيقة فى إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأضاف " سيد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن القيادة السياسية تدعم الدولة اليمنية بكل مواردها المحلية والدولية من خلال دعم وتعزيز الشرعية اليمنية ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى وتخفيف الأعباء عنه وتحقيق آماله والوصول لحل سياسى للازمة اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن والوصول بها لمرحلة الازدهار والتنمية .

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن مصر تدعم اليمن بالتعاون مع المنظمات الدولية ، لافتا إلى أن أمن الخليج وأمن اليمن هو جزء من الأمن المصري والأمن القومي العربي وهناك تكامل بين مصر والدول الخليجية في هذا الشأن، ومصر تعمل بكل ما أوتيت من قوة لدعم جميع اشقائها فى الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط .

