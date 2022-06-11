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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة يقل معها نسب الأكسجين ما يجعلنا نشعر بصعوبة التنفس

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتور منار غانم  مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد  ، إن المركز يمتلك تنبؤات عن الفصول لمدة 3 شهور قادمة والتى كشفت أن فصل الصيف سيكون اعلى من المعدلات الطبيعية بحوالى درجتين ، لافتة إلى أن فصل الربيع يسجل اعلى معدلات درجات للحرارة وليس فصل الصيف كما يعتقد البعض .


وأضافت " غانم " خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  ، أن درجات الحرارة يصاحبها نسب رطوبة منخفضة لأن اتجاه الرياح تكون جنوبية غربية قادمة من مناطق صحراوية لأنه فى حالة ارتفاع نسب الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة شئ يصعب احتماله .


ولفتت إلى أن الغلاف الجوى له نسب لكل العناصر ويشمل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون ، بخار المياه وفى حالة ارتفاع نسب الرطوبة فإن نسبة بخار الماء فى الغلاف الجوى المرتفعة ويقل معها نسب الأكسجين ما يجعلنا نشعر بصعوبة التنفس بسبب الرطوبة المرتفعة محذرة من التواجد سيئة التهوية أو المغلقة لعدم تجديد الأكسجين وتزايد نسبة ثانى أكسيج الكربون ويقلل التنفس  

 

ونوهت أن الرطوبة المرتفعة تكون فى الصباح الباكر ، الليل على عكس الحرارة التى تكن ذروتها فى الظهيرة من الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة عصرا والتى تسجل أعلى قيمة لها على مدار اليوم وتكون أقل نسب رطوبة وعلى الرغم من تسجيل درجات الحرارة 37 درجة على الأقل وارتفاع نسب الرطوبة هى ما تشعرنا بسخونة الأجواء وصعوبة التنفس ، وحاليا يتم إصدار توقعات شهرية وفصلية والأدق هى الأرصاد الأسبوعية عن درجات الحرارة .

 

الدكتور منار غانم درجات الحرارة الاستشعار عن بعد طيران الرطوبه الأكسجين

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