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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12/6/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12/6/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10 يونيو 2022

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 8-6-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

#الحمل


مهنياً: تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك المهنية، المشاريع العقارية كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام.
عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق لها علاقة بالشريك حيّرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور.
صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

#الثور


مهنياً: لا تركّز على عمل واحد، بل انتبه إلى جميع أعمالك وتابع أدق التفاصيل المتعلقة بمشروع تتولى تنفيذه لمصلحة شركة عالمية.
عاطفياً:تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل.
صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس.

#الجوزاء


مهنياً: تكون الأمور في العمل هادئة وتسير وفق المخطط المرسوم، وتكون قادراً على التعامل مع المستجدات وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة. 
عاطفياً: تجد نفسك أمام التزامات جديدة ووعود قطعتها، ناهيك بمسؤوليات جديدة تلقى على عاتقك فتشعر بتعب كبير. 
صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة

#السرطان


مهنياً: يوم جيد وداعم تحت تاثير القمر من العقرب الصديق الذي يقدم لك الاحتمالات الايجابية قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهنية مهمة. 
عاطفياً: تمارس سحراً كبيراً على من حولك، وينير لك الحظ الدرب في المجال العاطفي، ويبتسم لك القدر وتحظى بالشخص الذي كنت تحلم به.
صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

#الاسد 


مهنياً: المثابرة من أبرز المميّزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.
عاطفياً: الاعتماد على الأحلام الوردية لا يكفي، الشريك بحاجة إلى أمور ملموسة وواقعية ليبادلك الشعور نفسه.
صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.

#العذراء 


مهنياً: يحمل هذا اليوم وعداً صادقاً وجواباً على رسالة يتضمن الموافقة على ما طرحته من أفكار بغية دفع عجلة العمل إلى الأمام.
عاطفياً: تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك. 
صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

#الميزان


مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل.
عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك.
صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

#العقرب


مهنياً: تطل على يوم جيد جدا يتناغم معك القمر من برجك ويعلن عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة
عاطفياً: تصغي بإمعان شديد إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً. 
صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً وقدم لها كل ما يلزم.

#القوس


مهنياً: تتحوّل أخطاء بعض الزملاء إلى رصيد إضافي لمصلحتك المهنية، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء. 
عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك.
صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك والابتعاد عن الأجواء الاستفزازية.

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#الجدي


مهنياً: حافظ على أسرار العمل وعلى خططك التي تتبعها في إعداد مشاريعك، يوم حافل بالمفاجآت الايجابية والمكاسب المالية والمعنوية فكن مستعداً لكل جديد. 
عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما. 
صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

#الدلو


مهنياً: يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً. 
عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة.
صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس.

#الحوت


مهنياً: وجود القمر في العقرب الصديق يعطيك نوعية طاقة ممتازة نشيطة مريحة ومربحة سرعة بديهتك تساعدك على تخطي الامتحانات الصعبة
عاطفياً: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصّك. 
صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة.

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