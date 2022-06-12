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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الغذاء تمس 3 قارات

بسبب الحصار الروسي.. الرئيس الأوكراني: العالم سيواجه مجاعة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

حذَّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، من أن العالم سيواجه “أزمة غذاء حادة”، مع استمرار الحرب الروسية على بلاده.

وحسب شبكة سي إن بي سي” الأمريكية، قال زيلينسكي، إن بلاده غير قادرة على تصدير ما يكفي من الغذاء بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على موانئ البحر الأسود ، مما منع الصادرات من الشحن إلى دول أخرى.

وأضاف أن “العالم سيواجه أزمة غذاء حادة ومجاعة”.

وتعد أوكرانيا إلى جانب روسيا من بين أكبر منتجي ومصدري القمح والأغذية الأساسية الأخرى مثل الحبوب والزيوت الأخرى.

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وقال زيلينسكي: “أزمة الغذاء تمس آسيا وأوروبا وأفريقيا.. لقد أغلقت روسيا البحر الأسود. الأسعار آخذة في الارتفاع”، مضيفا أن “روسيا تنتهك القانون الدولي”.

روسيا تنتهك القانون الدولي

قال الرئيس الأوكراني إن حرب روسيا على أوكرانيا تشكل تهديدًا لنظام القانون الدولي، بما يتجاوز التأثير على بلاده.

وأضاف أن روسيا شرعت في “حملة تضليل” وزعمت أن حربها على أوكرانيا هي “ظاهريًا شيء يتعلق بحلف شمال الأطلسي ... حول نية الغرب للتقدم بطريقة ما في أوروبا”.

وأشار إلي أن “حرب روسيا علي أوكرانيا ليست فقط حول أوروبا، لكنها تتعلق بأشياء ذات أهمية عالمية”. 

وقال زيلينسكي إن القيادة الروسية “تسعى جاهدة لتجاهل جميع الإنجازات التاريخية للبشرية، وخاصة نظام القانون الدولي”، داعيًا الدول إلى “كسر قدرة” روسيا على حصار البحار.

روسيا إفريقيا القمح أوكرانيا اوروبا القانون الدولي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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