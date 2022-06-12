زيلينسكي: حرب روسيا وأوكرانيا ستحدد مصير وقواعد العالم

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تحدد “قواعد العالم” في المستقبل.

والصراع، الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر فبراير، لا يزال مستمرا في أوكرانيا، وفي ضوء الغزو، أدان العديد من زعماء العالم بوتين لافتقاره إلى تبرير للصراع وانتهاك سيادة أوكرانيا، مما جعله على خلاف مع المعايير الدولية.

وحذر الرئيس الأوكراني من أن هذه المعايير يمكن أن تكون مهددة بشكل دائم نتيجة الحرب.

وأوضح أن دعم الغرب لأوكرانيا لا يقتصر فقط على حماية حدود بلاده واستقلالها، بل إن مستقبل المعايير العالمية يمكن أن يتوقف على دعمها.

وحسب “رويترز” قال زيلينسكي، في منتدى الأمن "حوار شانجريلا" في سنغافورة: “أنا ممتن لدعمكم. لكن هذا الدعم ليس لأوكرانيا فحسب، بل لكم أيضا”.

وأضاف: “في ساحات القتال في أوكرانيا يتم تحديد القواعد المستقبلية لهذا العالم جنبًا إلى جنب مع حدود الممكن”.

وحذر من أن الغزو الروسي يمكن أن يكون “معاينة” لـ”عالم من الفوضى والاضطراب” حيث لا يحترم زعماء العالم الأقوياء هذا النظام.