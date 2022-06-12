بايدن: زيلينسكي لم يرغب في سماع التحذيرات من الغزو الروسي

قال الرئيس لأمريكي جو بايدن، إن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يرغب في سماع التحذيرات من الغزو الروسي.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال بايدن:”ليس هناك شك، كان فلاديمير بوتين يخطط لغزو أوكرانيا”.

وأضاف: “لم يحدث شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية. أعرف أن الكثير من الناس اعتقدوا أنني ربما أبالغ. لكنني كنت أعلم أن لدينا بيانات بأن بوتين كان يخطط لغزو أوكرانيا، لم يكن هناك شك ... ولم يرغب زيلينسكي في سماع ذلك”.

كان بايدن يتحدث عن عمله لحشد الدعم وترسيخه لأوكرانيا مع استمرار الحرب في شهرها الرابع.

ومع ذلك، على الرغم من الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا وزيلينسكي، اتهم قائد سابق للجيش البريطاني القادة بالافتقار إلى استراتيجية طويلة الأجل في الصراع.

وقال الجنرال ريتشاردز، إن الحكومة البريطانية تبنت استراتيجية “دعونا نرى كيف تسير الأمور” وفشلت في إظهار “الحسم”.

وقال لصحيفة “ديلي تلجراف”: “هناك ما يمكن تسميته استراتيجية تدريجية مع عدم وجود مزامنة مبكرة وحاسمة للغايات والطرق والوسائل. إنها “دعونا نرى كيف تسير الأمور الاستراتيجية، وبعبارة أخرى ليست استراتيجية على الإطلاق”.

وأضاف: “لا تزال هناك فكرة قليلة في لندن أو واشنطن أو في أي مكان آخر كيف نريد أن تنتهي الحرب، أو أي نوع من روسيا نسعى إلى تشكيله، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الحيوية طويلة الأجل للعلاقات مع الصين”.

وقال إن الزعماء يجب أن يفكروا فيما إذا كانت هناك فرصة “لإقناع روسيا الضعيفة بالانحياز إلى الغرب” بدلاً من الانجرار إلى نفوذ الصين.

وأضاف أن “بريطانيا تظل واحدة من الاقتصادات والقوى العسكرية الرائدة في العالم حتى لو كانت بالتأكيد قوة استراتيجية إقليمية هذه الأيام”.