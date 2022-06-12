رئيس وزراء إسرائيل: إيران تقترب بشكل خطير من امتلاك قنبلة نووية

قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إن إيران تقترب بشكل خطير من إنهاء برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وحسب صحيفة “التلجراف” البريطانية، قال بينيت، إن طهران قد تتمكن قريبا من امتلاك قنبلة نووية "ما لم يقف الغرب في وجه نظام طهران".

وأضاف: "إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، كما باتت تقترب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي في وقت قيل فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن 60٪؜، ما يوفر لها مادة كافية لصنع قنبلة نووية، في حين تنكر طهران أنها تصنع أسلحة نووية.

واعتبرت “التلجراف” أن امتلاك إيران لأسلحة نووية يمثل تهديدا أمنيا عالميا رئيسيا آخر، بينما ينخرط الغرب بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.