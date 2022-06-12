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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا أصبح مصدرا لمساعدة أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.

وقال بايدن: "الفكرة التي أريد أن قولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث، كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".

وأضاف بايدن أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.

وقال: "لكن الجوهر ينحصر في أننا سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم. لكنه سينخفض بشكل تدريجي  وسنعيش في ظروفه لوقت ما".

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كما عبر عن اعتقاده بأن آفاق الاقتصاد الأمريكي جيدة، قائلا: "يعبر الكثير من الناس عن قلقهم من التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والقضايا الأخرى، لكن الواقع أن اقتصادنا هو الأسرع نموا في العالم".

وأضاف: "لا، لا، هذه ليست مزحة. إنها ليست مزحة".

الناتو النفط أوكرانيا البنزين بايدن الرئيس الأمريكي اسعار النفط

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