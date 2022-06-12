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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فكوستو إي توتشكا يحل محل المطاعم الأمريكية الشهيرة في روسيا بعد بيعها..فيديو

ماكدونالدز الروسي
ماكدونالدز الروسي "فكوستو إي توتشكا"

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو أعلن فيه المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا قبل إعادة فتحها  أنه اختار اسم "فكوستو إي توتشكا" .

وقال أوليغ باروييف المدير العام للمجموعة الجديدة في مؤتمر صحفي بموسكو إن "الاسم الجديد هو فكوستو إي توتشكا".

وأوضح الفيديو انه استحدث شعارا جديدا للشركة بدلًا من شعار الأقواس الذهبية لماكدونالدز، ومن المقرر أن يفتتح المطعم الواقع في ساحة بوشكين ، حيث افتتح أول مطعم لماكدونالدز واحتشد الكثيرون أمامه احتفالًا في  يناير 1990 .

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة ماكدونالدز أعلنت في 16  مايو أنها ستخرج من روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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