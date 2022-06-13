عضو تشريعية البرلمان: غياب النقابة هو سبب أزمة الصيدليات.. فيديو

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ممارسي مهنة الصيدلية الآن في خطر.



وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فكرة السلاسل التي تنشأ مباشرة وآخر سلسلة ظهرت فجأة بحجم دعايا كبيرة"، متابعا: "يجب معالجة القانون بما يضمن حقوق أصحاب المهنة نفسها".

وأشار النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: "مشروع القانون حسب نصدر الدستور لن يناقش بمعزل عن نقابة الصيادلة"، موضحا: "غياب النقابة العامة للصيادلة هو سبب أزمة الصيدليات".