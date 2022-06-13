حسن شاكوش يوجه رسالة لـ هاني شاكر

وجه الفنان حسن شاكوش، رسالة لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وذلك بعد سؤاله عن تطورات الأزمة بينهما.

قال حسن شاكوش، لـ et بالعربي، إنه ليس هنالك مشكلة بينه وبين الفنان هاني شاكر، وأن مشكلته كانت مع شخص ما زميل له وتم حلها بنجاح".

نشر الفنان حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسن شاكوش في الصورة مروجا لحفله القادم، مما نال اعجاب متابعيه.

قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية، إنه سيصدر قرار بشأن أزمة إيقاف حسن شاكوش عن الغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من التشاور بشأن الالتماس الذي قدمه.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن نقابة الموسيقيين تميل إلى إلغاء الإيقاف عن حسن شاكوش بعد مرور حوالي عام على إيقافه مع فرض عدد من الشروط سيتم الإعلان عنها قريبا.