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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج

صدى البلد

يبدأ الكثير من الأشخاص يومهم بمتابعة الأبراج وحظك اليوم الاثنين قد يكون بها الكثير من التغيرات  المفاجئة. 

 

برج الحمل  قد يستفيد من تغيير الوظيفة. كما أن أمور الزواج قد يتم إصلاحه على الأرجح فالنصيحة هي أن تكون  لطيفا اليوم وتمتع بيومك.

 


الثور - سيفوز في القضية طويلة الأمد. سيكون هناك سلام في الحياة من المتوقع التقدم الوظيفي. 

 

الجوزاء- فرص إنجاب طفل قوية. شراء سيارة جديدة بعد مرور بعض الوقت. سوف تختفي مشاكل العين. 

 

السرطان- من المتوقع تحسن الصحة والتخلص من الديون. سنلتقي بصديق قديم.


الأسد - فرص قوية في الحصول على وظيفة جديدة. كن لطيفا مع كلامك. 

 

 العذراء - سيلتقي بأحبائه وسيزداد الاحترام في المجتمع. سوف تحصل على أخبار جيدة.

لون الحظ- برتقالي 


الميزان - تأجيل رحلتك اليوم و لا تدخل في جدال. ستكون الأمور أفضل في المساء.

لون الحظ- أزرق 


العقرب - ستتحسن الحياة الزوجية. ومن المتوقع نزهة. سيرى العمل تقدما.

لون الحظ- كستنائي 


القوس- سيحصل على دعم الأسرة سيتم التغلب على صعوبات العمل من المتوقع الربح في الأعمال التجارية.


الجدي- تحكم في غضبك من المتوقع تغيير الأعمال من المتوقع تحقيق مكاسب مالية مفاجئة.

لون الحظ- أصفر 


برج الدلو لا تتخذ قرارات على عجل. لا تغير الوظائف. كن حذرا في العمل

لون الحظ أبيض 


الحوت- فرص شراء سيارة جديدة عالية. لا تستثمر في الأعمال التجارية. سوف تحصل على دعم من الزوج.

الابراج وحظك اليوم حظك اليوم الاتنين حظك اليوم برج الأبراج

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