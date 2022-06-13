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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز بـ 150 جنيها.. فيديو

انابيب البوتاجاز
انابيب البوتاجاز

قال محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع في أسعار الطاقة والبترول على مستوى العالم .

 

وأضاف محمد سعد الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "أمريكا رفعت سعر البترول في ظل الأزمة العالمية".

 

وتابع محمد سعد الدين: "القيادة السياسية في مصر تمتص الصدمة للتخفيف على المواطن، ولا يتم رفع أسعار الوقود بشكل كبير كما يحدث في العالم".

 

وأكمل محمد سعد الدين: "طن غاز أنابيب البوتاجاز بألف دولار، وبدلا من بيع أسطوانة غاز البوتاجاز للمواطن بـ 225 جنيها، يتم بيعها بـ 75 جنيها، وكل أسطوانة غاز بوتاجاز تدعمها الحكومة بـ 150 جنيه".

 

وأردف محمد سعد الدين: "لم يتم رفع سعر السولار لفترات طويلة كي لا يتأثر المواطن، وعلى الصناع الاستفادة من دعم الدولة المصرية للطاقة بزيادة الاستثمارات في مصر وزيادة الإنتاج المحلي".

 

اتحاد الصناعات البترول الوقود أنبوبة البوتاجاز اخبار التوك شو

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