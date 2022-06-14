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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة 72 ساعة جديدة.. لأمن الأرجنتيني يواصل حجز جوازات 5 إيرانيين

الحجز على طائرة فنزويلية
الحجز على طائرة فنزويلية في الأرجنتين

قررت السلطات الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، تمديد حجز جوازات 5 إيرانيين من أفراد طاقم طائرة الشحن الذي تم حجزها.

وأمر قاض فيدرالي أرجنتيني بتمديد حجز جوازات 5 إيرانيين لمدة 72 ساعة جديدة.

وقال الأمن الأرجنتيني: "حذرتنا أجهزة أجنبية من انتماء المحتجزين للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الأمن: "التدقيق الأولي أثبث أن عدد أفراد الطاقم لم يكن مطابقا للمصرح به".

وأفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس، الأحد الماضي، بأن طائرة فنزويلية من طراز بوينج 747 تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين، تم التحفّظ عليها منذ الاثنين في جنوب الأرجنتين، بسبب شكوك حول أسباب دخولها البلاد.

والطائرة التي تحمل قطع غيار سيارات رابضة في مطار إيزيزا.

وأوضحت السلطات المسؤولة عن قضايا الهجرة في بيان أنه "عندما يكون هناك شكّ مبرّر بأن النيّة الحقيقية وراء الدخول (إلى البلاد) تختلف عن تلك المعلنة وقت الحصول على التأشيرة... لن يُسمح بدخولها إلى الأراضي الأرجنتينية ويجب أن تبقى في مرافق نقطة الدخول".

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