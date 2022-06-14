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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والميادين في الدقهلية

إزالة إعلانات
إزالة إعلانات

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير لجنة الإعلانات أنه تم تنفيذ إزالة 17 إعلانا غير مرخص ومخالف لشروط اللائحة، منها 15 فانوسا إعلانيا، و2 إعلان حائط بشوارع المشاية والجمهورية والاستاد الرياضي وأمام القرية الاولمبية بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

شارك في الحملة رشا أحمد، مدير إدارة الإعلانات، ومسئولو الإدارة بديوان عام المحافظة، ومحمود إسماعيل، نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسئولو الإعلانات بحي غرب.

يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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