حتحوت: شكرًا إيهاب جلال على خوض مباراة كوريا الجنوبية.. والتجربة كانت مفيدة

حرص الإعلامي هاني حتحوت، على توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على قبوله مواجهة كوريا الجنوبية، وديًا، رغم صعوبة المهمة في بداية مشواره الفنية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نتيجة المباراة ليست الأهم بقدر الاستفادة من التجربة وتصحيح الأخطاء، موضحًا أن الوسط الرياضي يعيش حالة من الارتباك حاليًا.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن خوض المباراة في ظل هذه الظروف، كان أمرًا صعبًا، إلا أن منتخب لم يكن بالشكل السيء، حيث تحسن على فترات خلال اللقاء، موضحًا أن الوضع ليس الأفضل حاليًا في الوسط الرياضي.

واختتم تصريحاته، أن الجميع ينتظر قرارات اتحاد الكرة، الخميس المقبل، مطالبًا مجلس الجبلاية، بضرورة التطوير واتخاذ المتخصصين القرار، فضلًا عن حماية المدرب، وتجنب الإرهاق للاعبين، بخلاف الانتظام في المسابقات المحلية.