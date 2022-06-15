عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: شكرًا إيهاب جلال على خوض مباراة كوريا الجنوبية.. والتجربة كانت مفيدة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

حرص الإعلامي هاني حتحوت، على توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على قبوله مواجهة كوريا الجنوبية، وديًا، رغم صعوبة المهمة في بداية مشواره الفنية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نتيجة المباراة ليست الأهم بقدر الاستفادة من التجربة وتصحيح الأخطاء، موضحًا أن الوسط الرياضي يعيش حالة من الارتباك حاليًا.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن خوض المباراة في ظل هذه الظروف، كان أمرًا صعبًا، إلا أن منتخب لم يكن بالشكل السيء، حيث تحسن على فترات خلال اللقاء، موضحًا أن الوضع ليس الأفضل حاليًا في الوسط الرياضي.

واختتم تصريحاته، أن الجميع ينتظر قرارات اتحاد الكرة، الخميس المقبل، مطالبًا مجلس الجبلاية، بضرورة التطوير واتخاذ المتخصصين القرار، فضلًا عن حماية المدرب، وتجنب الإرهاق للاعبين، بخلاف الانتظام في المسابقات المحلية.

هاني حتحوت إيهاب جلال كوريا الجنوبية منتخب مصر أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ترشيحاتنا

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص

مفاوضات حازم إمام .. ميدو: بنسبة 90% كيروش سيعود لتدريب المنتخب الوطني|فيديو

أسامة عرابي: منتخب مصر لم يستفد من ودية كوريا.. وإيهاب جلال معذور

خالد عبدالغفار يوجه بدعم مستشفى العلمين النموذجي بفريق طبي بالتخصصات الجراحية الدقيقة

يجب مساندته.. محمد فاروق: إيهاب جلال مظلوم ولا يتحمل نتائج المنتخب |فيديو

ميدو للمطالبين برحيل اتحاد الكرة: بتسلموا رقبتكوا لأبوريدة ومجاهد وهترجعوا تعيطوا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ