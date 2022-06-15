لامدا.. حقيقة روبوت جوجل المعجزة| فيديو

بعدما أدعي أنه طور روبوت لديه مشاعر وأحاسيس "بليك ليميون " الذي يعمل بالشركة لمده سبع سنوات على أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤوله في جوجل منح أجازه مدفوعه الأجر؛ بعدما إدعي ان الروبوت لامدا الذي تم تطويره لبناء محادثات فورية مع المستخدمين يملك إدراكا وقدره على التعبير عن الأفكار والمشاعر تعادل قدرات طفل يبلغ عمره سبع سنوات .

و في تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية؛ علق بليك ليمون، قائلا لو لم أكن اعلم يقينا أنه برنامج حاسوب قمنا بتطوير أخيرا لأعتقدت أن الروبوت طفل بلغ ثماني أو سبع سنوات وعلى درايه بقواعد الفيزياء .

الروبوت "لامدا"

وأكد بليك ليميون لصحيفة واشنطن بوست أن لامدا كان يناقشه في حوار يستحق أن يتعامل كمعاملة البشر؛ ثم حاول المطور تقديم دلائل لجوجل على كلامه من خلال محادثاته مع الروبوت لامدا .

وعلق الروبوت "لامدا" أن طبيعة الوعي الذي تتمثل فيه أنه مدرك تماما لوجوده ويرغب في أن يعلم العالم كله ذلك ويعلم العالم أيضا أنه يشعر بالسعادة والحزن .

ثم نفت جوجل أن يكون للروبوت أي إحساس قائله أن الأدلة لا تدعم مزاعم كلام ليميون ؛ وعلق بريان غابريل المتحدث باسم جوجل أنه كان فريقنا ومن ضمنه علماء الأخلاقيات والتقنيون بمراجعه مخاوف بليك وفقا لمبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وتم إبلاغه بأن لايوجد دليل أن لمادا كان واعيا .