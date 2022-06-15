أبرزها رفع الفائدة.. خبير مالي يعدد أسباب سوء أداء البورصة المصرية.. فيديو

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المالية للأوراق المالية ، إن أداء البورصة سيء منذ بداية العام وخلال هذا الأسبوع هناك أداء سلبى للبورصة المصرية مصر في الفترة الماضية كان فيها إنفاق كبير وخارجين من إصلاح اقتصادي وبعد نشوب الحرب الأوكرانية وأثرت بدرجة كبيرة على الحالة الاقتصادية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة “ أون أي ” ، إن أداء البورصة سيء وسلبى وتخارج الأجانب ورفع سعر الفائدة وإجراءات البنك المركزي كلها كانت لها تأثيرات سيئة على البورصة المصرية، هناك الكثير من الانتقادات من تدخلات هيئة الرقابة المالية ولكن حجم السوق الضعيف يتأثر بشدة .

وتابع: نناشد هيئة الرقابة المالية بتقليل التدخلات والإيقاعات لافتا إلي أن السوق يتحكم فيه عدد كبير من المضاربين وليس المؤسسات، وكان لابد من وضع حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية للمؤسسات ، وكان هناك لقاء مع الجهاز المركزي للمحاسبات.