انطلاق مناورات التمرين السعودي العراقي المشترك «الأشقاء العرب»

انطلقت مناورات التمرين السعودي - العراقي المشترك "الأشقاء العرب" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية العراقية، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة بالمنطقة الشمالية بالمملكة السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التمرين الذي يستمر 9 أيام يأتي ضمن تمارين مراكز القيادة التي تمكن المشاركين فيها من التعامل مع منظومات القيادة والسيطرة بمختلف أنواعها، والتدريب على تطبيق إجراءات التدخل السريع للتعامل مع الأحداث التي خططتها قيادة التمرين.

وأكد اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني قائد المنطقة الشمالية أن التمرين يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية بين البلدين، ويأتي ضمن الخطة التدريبية المجدولة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية مع قوات الدول الصديقة والشقيقة، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية الناجحة.