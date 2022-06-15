الرئيس الأوكراني: استمرار القتال في سيفيرودونتسك وخاركيف شرقي البلاد

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة له عبر الفيديو أمس الثلاثاء إن أعمال القتال مستمرة في "سيفيرودونتسك" ومنطقة خاركيف شرقي البلاد.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله إن "سيفيرودونتسك" تشهد خسائر مؤلمة مطالبا عناصر الجيش الأوكراني بالصمود.

وحث زيلينسكي على بقاء الجيش الأوكراني في دونباس، موضحاً أن "اتجاه دونباس هو المفتاح لتحديد من سيهيمن في الأسابيع المقبلة.

وأشار الرئيس الأوكراني أيضاً إلى وقوع "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي البلاد.