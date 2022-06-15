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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: استمرار القتال في سيفيرودونتسك وخاركيف شرقي البلاد

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

 قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة له عبر الفيديو أمس الثلاثاء إن أعمال القتال مستمرة في "سيفيرودونتسك" ومنطقة خاركيف شرقي البلاد.
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله إن "سيفيرودونتسك" تشهد خسائر مؤلمة مطالبا عناصر الجيش الأوكراني بالصمود. 
وحث زيلينسكي على بقاء الجيش الأوكراني في دونباس، موضحاً أن "اتجاه دونباس هو المفتاح لتحديد من سيهيمن في الأسابيع المقبلة.
وأشار الرئيس الأوكراني أيضاً إلى وقوع "خسائر مؤلمة" في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فلاديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني سيفيرودونتسك منطقة خاركيف

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