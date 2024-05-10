يمنى طولان تسحر العيون بإطلالة ناعمة في شوارع أمستردام

شاركت الفنانة والإعلامية يمنى طولان، متابعيها أحدث إطلالاتها، أثناء استمتاعها بعطلتها في أمستردام، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت يمنى طولان بـ لوك جرئ، حيث ارتدت فستان فوق الركبة مع جاكيت قصير اسود اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

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آخر أعمال يمنى طولان

خاضت يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الذي تم عرضه فى رمضان المنقضي 2024 على قناة ON.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، يمنى طولان والطفل منذر مهران، وعدد من المواهب الشابة، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

من هى يمنى طولان

وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامي الممتد لأكثر من 12 عاما، العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمنى"، الذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية، إذ قدمت الكثير من البرامج الأخرى، وفي مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في فوازير "عمو فؤاد"