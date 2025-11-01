قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير
سياسية أمريكية لـ«صدى البلد»: المتحف المصري الكبير يحول تاريخ مصر إلى قوة عالمية
مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير
عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير
مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين
أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير

تريند صور الفراعنة
تريند صور الفراعنة
محمد صبري عبد الرحيم

استنكرت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، التصريحات المُتشددة التي أطلقها السلفي محمد جودة، والتي حرّم فيها «تريند» صور الفراعنة المُستخدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذين ظهروا فيه بملابس أجدادهم المصريين القدماء، تعبيرًا عن اعتزازهم بالحضارة وعظمة مناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»: إن لبس بعض المصريين لملابس الفراعنة، وهو يوافق افتتاح المتحف الكبير، فهذا أمر مباح للتعبير عن هذه المناسبة بأي رمز، وهو من باب التفاعل مع الحدث، ولكنه لا يمس عقيدة المسلم، ولا بغرض الاستمرار على هذا الملبس، ولكنها مرتبطة بوقت معين فهذا لا بأس به خاصة أن هذا الملبس ليس فيه كشف للعورة.

أكد الشيخ أحمد تركي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الدينية والأوقاف وأحد علماء وزارة الأوقاف، أن الحملة التي يشنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الآثار المصرية، بزعم وثنيتها ليست سوى محاولة يائسة للنيل من مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

إنجاز كبير 

وأوضح الشيخ تركي، في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن مثل هذه المزاعم الموجهة تكررت في كل مرة تحقق فيها الدولة المصرية إنجازًا كبيرًا، معتبراً أن الهدف منها هو تشويه الوعي الجمعي للمجتمع وبث الشك في رموزه الحضارية، مشددًا على أن الآثار المصرية ليست أصنامًا للعبادة، بل شواهد خالدة على إبداع الإنسان المصري الذي سخر العلم والإيمان في بناء حضارته.

حضارات سابقة تستحق التأمل

وأضاف أن القرآن الكريم نفسه فرق بوضوح بين التماثيل التي كانت تعبد من دون الله وبين المعالم الحضارية التي أقامتها الأمم السابقة، حيث تناول قصص عاد وثمود وسبأ وفرعون بوصفها حضارات سابقة تستحق التأمل والعظة لا الهدم أو الطمس، مستشهدًا بآيات تدعو إلى السير في الأرض والنظر في آثار من سبقونا لاستخلاص الدروس والعبر.

وبين تركي، أن الصحابة -رضوان الله عليهم- عندما دخلوا مصر والعراق والشام وفارس لم يهدموا آثار تلك الشعوب، لأن الإسلام لا يعادي العلم ولا الحضارة، بل يعترف بقيمة العمل الإنساني ويعتبر الحفاظ على منجزات الأمم السابقة احترامًا لتاريخ الإنسان وامتثالاً لتعاليم القرآن.

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا من أكثر الشعوب تدينا، وأن حضارتهم قامت على الإيمان العميق بالحياة الآخرة وبالجزاء بعد الموت، مؤكداً أن هذه المفاهيم الدينية الواضحة لا يمكن وصفها بالوثنية.

واستشهد بما ذكره المؤرخ الإغريقي هيرودوت، حين قال إن المصريين «أشد البشر تدينا»، كما نقل عن علماء المصريات ما يؤكد أن المعتقدات المصرية القديمة تضمنت قيما توحيدية ظهرت في الصلوات والأدعية، التي رفعها المصري القديم إلى الإله الواحد.

واستعرض تركي، أبحاث الدكتور نديم عبد الشافي السيار، أستاذ علم المصريات، الذي أوضح وجود تقارب لغوي وديني بين المصرية القديمة والعربية، حيث تعود جذور كلمات مثل "دين"، و"صوم"، و"حج"، و"حنف"، و"كعبة" إلى مفردات مصرية قديمة تعبر عن معان إيمانية وروحية عميقة. 

المصري القديم كان يتوضأ قبل الصلاة

ولفت إلى أن المصري القديم كان يتوضأ قبل الصلاة، ويسجد لله الواحد الأحد، ويؤدي صلواته في خشوع تام، وهو ما يتقاطع مع جوهر العبادة في الإسلام.

وختم الشيخ أحمد تركي قائلاً: «إن من يصف الآثار المصرية بالوثنية لم يقرأ القرآن الكريم جيدًا ولم يعرف تاريخ أمته، فالمصريون القدماء عبدوا الله على طريقتهم، وبنوا حضارتهم بإيمان عميق، أما الوثنية الحقيقية فهي أن يعبد الإنسان المال أو الشهرة، وأن يهاجم وطنه من أجل مصالح ضيقة أو أجندات خفية.”

المتحف المصري الكبير تريند صور الفراعنة صورة الفراعنة المتحف المصريين القدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولي: سعيد وفخور كمواطن مصريّ قبل أن أكون مسئولا عن الحكومة لأننا نشهد جميعا اليوم حدثا فريدا

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع تكثيف حملات متابعة تطبيق قانون العمل.. دعم عمالة المنشآت المتعثرة.. وفرص عمل بالداخل والخارج

المتحف المصري الكبير

آخر موعد لشراء التذاكر وساعات عمل المتحف المصري الكبير

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد