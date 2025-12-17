وسط إجراءات احترازية.. الرعاية الصحية بجنوب سيناء تقدم خدمات طبية للناخبين داخل اللجان

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الفرق الطبية داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025 ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، والتي تجري بين مرشحين مستقلين على المقعد الفردي.

وأقبل عدد كبير من المواطنين على الفرق الطبية للاطمئنان على صحتهم، من خلال الخضوع لتحليل السكر وقياس الضغط، وذلك ضمن التأمين الطبي الخاص باللجان، وتفعيلا للمبادرات الرئاسية الخاصة بتوقيع الكشف في مختلف التخصصات.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينهم لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.