ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
وسط إجراءات احترازية.. الرعاية الصحية بجنوب سيناء تقدم خدمات طبية للناخبين داخل اللجان

ايمن محمد

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الفرق الطبية داخل  لجان انتخابات مجلس النواب 2025 ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، والتي تجري بين مرشحين مستقلين على المقعد الفردي.

وأقبل عدد كبير من المواطنين على الفرق الطبية للاطمئنان على صحتهم، من خلال الخضوع لتحليل السكر وقياس الضغط، وذلك ضمن التأمين الطبي الخاص باللجان، وتفعيلا للمبادرات الرئاسية الخاصة بتوقيع الكشف في مختلف التخصصات.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينهم لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

