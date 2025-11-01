انتشار أمنى مكثف .. خطة أمنية لتأمين ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير| صور

وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين الوفود المشاركة فى إفتتاح المتحف المصرى الكبير وإنتشار الخدمات الأمنية بمحيط المتحف.

وفرت مصر كافة وسائل الأمان لضيوفها ليستمتعوا بهذا الحدث الفريد حيث نشرت وزارة الداخلية الخدمات الأمنية فى كل مكان بشكل إنضباطى ومظهر حضارى تنفيذاً للخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين هذا الحدث الثقافى والحضارى الإستثنائى.





شملت الخطة الأمنية الإنتشار الأمنى المكثف على كافة خطوط السير وأمام فنادق إقامة الوفود بشكلها الإنضباطى ومظهرها الحضارى تبعث برسائل طمئنة وأمان لكل المشاركين فى هذا الحدث التاريخى ومما يليق بمكانة مصر عالمياً إفتتاح المتحف المصرى الكبير ليس مجرد حدث أثرى بل هو رسالة أمان وسلام من أرض الكنانة للعالم تؤكد أن مصر مهد الحضارات وملتقى الثقافات وأرض الأمان والإستقرار عبر العصور .





