حسن علام: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف المصري الكبير بعد الافتتاح الرسمي

أكد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام ورئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمتحف المصري الكبير، أن المتحف يشهد منذ بدء التشغيل التجريبي استقبال نحو 6 آلاف زائر يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 15 ألف زائر يوميًا عقب الافتتاح الرسمي.

وقال علام، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير، إن شركته تفخر بمساهمتها في بناء هذا الصرح العملاق الذي يحظى باهتمام العالم أجمع، مؤكدًا أن إدارة المتحف منذ 4 سنوات كانت مسئولية كبيرة تتطلب الحفاظ على هذا المكان الفريد.

وأضاف أن خدمة السائح وتجربته في المتحف تحتاج إلى جهد مستمر لضمان عودته مرة أخرى ورغبته في حضور فعاليات ثقافية متعددة.

وتابع: "اجتهدنا حتى الوصول إلى نقطة نجاح يمكن المقارنة بها عالميًا".