وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
مصر القومي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تصعيد خطير ينسف فرص السلام

محمد الشعراوي

أعرب حزب مصر القومي، عن إدانته القاطعة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما قرارها الأخير بالموافقة على شرعنة وإنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافرًا على قواعد القانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تقر بعدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن هذا النهج التصعيدي يعكس إصرار الاحتلال على تكريس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض أي مسار جاد لإحياء العملية السياسية، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إشعال التوتر وتهديد استقرار الشرق الأوسط برمته.

وثمّن روفائيل، الموقف المصري الواضح والثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، برفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذا الرفض يستند إلى قناعة راسخة بأن الاستيطان يمثل عقبة جوهرية أمام حل الدولتين، ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار روفائيل، إلى أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويتسق مع التحركات العربية والإسلامية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يجهض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

كاف

كاف: مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا 1973 ستظل خالدة

تدريبات ريال مدريد

عودة المصابين الثلاثة لصفوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

احمد حسن والحضري

كاف يكشف من يحطم رقم الرباعي المصري في أمم أفريقيا

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

