قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات خاصة لصدي البلد عن سعادتها البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم، مؤكدة أن هذا الحدث يعد "فخراً لكل مصري" ودليلاً على عظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وقالت حورية فرغلي:

 "طبعًا فخورة كل الفخر بمصر بلدي العظيمة، والنهضة الحضارية اللي بنعيشها دلوقتي حدث عظيم بكل المقاييس، ويدل على إن مصر هتفضل دايمًا مهد الحضارات لكل العالم.
بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي قدمه لمصر، فخورة بيك يا ريس، وفخورة ببلادي.. تحيا مصر دائمًا وأبدًا."

ويُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الشخصيات العامة، والوفود الدولية، في احتفال عالمي يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ليصبح بذلك أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، ومعلماً جديداً يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت "فرغلي" أن هذا المشروع العملاق يُعد رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مضيفة:

 "اللي بيحصل النهارده مش مجرد افتتاح متحف، ده ميلاد حضاري جديد، ودفعة قوية لصورة مصر في العالم كله."

واختتمت حديثها قائلة:

 "تحيا مصر.. وتحية  لكل مصري بيحب بلده يفتخر بيها."

حورية فرغلي اخبار الفن نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

المتحف المصري

أحمد حسن : ضيوف مصر يدخلوها اليوم آمنين منبهرين بعظمتها وقدرتها

مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أرسنال

تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد