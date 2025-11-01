افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم

أعربت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات خاصة لصدي البلد عن سعادتها البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم، مؤكدة أن هذا الحدث يعد "فخراً لكل مصري" ودليلاً على عظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وقالت حورية فرغلي:

"طبعًا فخورة كل الفخر بمصر بلدي العظيمة، والنهضة الحضارية اللي بنعيشها دلوقتي حدث عظيم بكل المقاييس، ويدل على إن مصر هتفضل دايمًا مهد الحضارات لكل العالم.

بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي قدمه لمصر، فخورة بيك يا ريس، وفخورة ببلادي.. تحيا مصر دائمًا وأبدًا."

ويُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الشخصيات العامة، والوفود الدولية، في احتفال عالمي يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ليصبح بذلك أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، ومعلماً جديداً يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت "فرغلي" أن هذا المشروع العملاق يُعد رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مضيفة:

"اللي بيحصل النهارده مش مجرد افتتاح متحف، ده ميلاد حضاري جديد، ودفعة قوية لصورة مصر في العالم كله."

واختتمت حديثها قائلة:

"تحيا مصر.. وتحية لكل مصري بيحب بلده يفتخر بيها."