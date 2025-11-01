قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أخبار البلد

خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

التامين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير
التامين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير
عبدالصمد ماهر

واصل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعة تنفيذ الخطة الشاملة للتأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي ستقام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من ملوك ورؤساء الدول والوفود الدولية رفيعة المستوى.

تعكس الخطة الموسعة للتأمين الطبي للاحتفالية، التزام الدولة المصرية بتوفير أعلى معايير الرعاية والسلامة الصحية في هذا الحدث التاريخي العالمي.

تأمين الحدث العالمي بأعلى المعايير


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفعيل غرفة الأزمات المركزية في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ صحي، مع تصميم الخطة بالتنسيق الكامل مع كافة القطاعات المعنية؛ لضمان سلامة جميع المشاركين والزوار والعاملين.

محاور الخطة الطبية والإسعافية
وأوضح «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت نشرًا مكثفًا، وتجهيزًا للموارد البشرية واللوجستية، لتقديم خدمات طبية وإسعافية متكاملة داخل وخارج محيط المتحف على النحو التالي:

التأمين داخل المتحف


* عيادة طبية ثابتة مُجهزة بأحدث الأجهزة (رسم قلب، مونيتور، سونار) وطواقم طبية متخصصة (استشاريو رعاية حرجة، أخصائيو طوارئ، إلخ)
* 8 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات
* 2 سكوتر وجولف كار إسعافي، لسرعة الحركة في المساحات الداخلية والضيقة 
* 8 فرق إنقاذ ونقاط طبية متنقلة للانتشار السريع في جميع المناطق
التأمين خارج المتحف (محيط وطرق)
* 15 سيارة إسعاف منتشرة في نقاط استراتيجية حول المتحف
* 50 سيارة إسعاف إضافية لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف 
* رفع درجة الاستعداد القصوى في فرع هيئة الإسعاف، وتجهيز سيارات خدمات طبية متنقلة (للباطنة والجراحة والأشعة)

التأمين النوعي والمستشفيات
* مشاركة سيارات هيئة الرعاية الصحية  مشروع  «نرعاك في مصر» من خلال سيارات ومجهزة، ومُصممة لنقل الحالات الحرجة، بما يعكس التزام مصر بمعايير الرعاية الدولية
* تحديد 3 مستويات للإخلاء الطبي إلى المستشفيات التخصصية ومنها مستشفى زايد التخصصي ومستشفى الهرم، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي حالة

الفرق الطبية
* فرق طبية مدربة ومجهزة على أعلى مستوى، لتقديم خدمات الإسعاف المتقدم والرعاية العاجلة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن هذا المستوى من الاستعداد والتجهيز الطبي، يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تأمين الفعاليات الكبرى، ويؤكد جاهزية المنظومة الصحية لتقديم الرعاية الشاملة لضيوف مصر الكرام، بما يساهم في إنجاح هذا الحدث التاريخي الذي يمثل «هدية مصر للعالم».

