قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المتحف المصري الكبير.. مصر تبهر العالم| هل ندخل جينيس؟

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أمينة الدسوقي

يترقب العالم حدثا تاريخيا غير مسبوق مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن الصرح الأثري العملاق سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل ضخامته وعدد مقتنياته التي تفوق أي متحف آخر في العالم.

أرقام قياسية تروي عظمة الحضارة المصرية

ومن المتوقع أن يكون المتحف المصري الكبير مرشح بقوة لتحقيق عدة أرقام قياسية، ليس فقط في عدد القطع الأثرية المعروضة، ولكن أيضاً في مساحته وتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين التاريخ والحداثة.

فبينما يعرض متحف اللوفر الفرنسي نحو 38 ألف قطعة أثرية فقط من إجمالي 380 ألف قطعة يقتنيها، يستعد المتحف المصري الكبير لعرض 100 ألف قطعة أثرية، تمثل شتى العصور التي مرت على مصر، من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية الحكم الروماني.

أما من حيث المساحة، فيمتد المتحف على نحو 490 ألف متر مربع، أي أكثر من ضعف مساحة متحف اللوفر في باريس الذي يغطي 210 آلاف متر مربع فقط.

بوابة العالم إلى آثار الفراعنة

يتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير نحو 5 ملايين سائح سنوياً، وهو رقم يعادل تقريباً عدد زوار متاحف مصر مجتمعة في الوقت الحالي، ما يعني أن القطاع السياحي المصري سيشهد طفرة غير مسبوقة مع افتتاح هذا الصرح الفريد، ليصل عدد زوار الآثار المصرية إلى نحو 10 ملايين سائح سنوياً.

قصة بناء حلم بدأ منذ التسعينيات

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، عندما طرحت مصر فكرة بناء متحف يليق بعظمة حضارتها. وفي عام 2002 وُضع حجر الأساس للمشروع في موقع فريد يطل مباشرة على أهرامات الجيزة.

محافظ بورسعيد : افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا

تميز التصميم المعماري للمتحف برؤية مبتكرة، حيث تجتمع أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند نقطة تمثل الكتلة المخروطية للمتحف، في مشهد يجسد التقاء الماضي بالحاضر.

بدأت أعمال الإنشاء في مايو 2005، وتبعها إنشاء أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط عام 2006، بهدف ترميم وصيانة القطع التي ستعرض داخل المتحف. وقد افتتح المركز رسميًا عام 2010، ليكون بمثابة القلب النابض للمتحف.

من مشروع إلى صرح عالمي

في عام 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ثم أعيد تنظيمها في 2020 لتصبح هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.

واكتمل بناء المتحف عام 2021 على مساحة تجاوزت 300 ألف متر مربع، تضم قاعات عرض ضخمة تعد الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف العالمية.

 ويُعد المتحف المصري الكبير اليوم أحد أهم منجزات مصر الحديثة، ومعلماً حضارياً وثقافياً وترفيهياً يجمع بين العراقة والتكنولوجيا الحديثة.

كنوز توت عنخ آمون تُعرض كاملة لأول مرة

يحتوي المتحف على كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، إضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس، ومراكب الملك خوفو، ومقتنيات أثرية تمتد من عصر ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني.

تجربة ثقافية متكاملة

لا يقتصر المتحف المصري الكبير على عرض الآثار فقط، بل يضم مجموعة من المرافق الثقافية والترفيهية التي تجعله تجربة متكاملة للزوار من جميع الأعمار، منها:

متحف للأطفال يقدم عروضاً تعليمية تفاعلية

مركز تعليمي لتدريس تاريخ الحضارة المصرية

قاعات عرض مؤقتة ومعارض فنية

قاعة مؤتمرات وسينما

منطقة تجارية تضم مطاعم وكافيتريات وحدائق ومنتزهات.

للمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير موسوعة جينيس المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

كندة علوش

كندة علوش: ننتظر بفخر واعتزاز افتتاح المتحف المصري الكبير

أحلام

أحلام تتغزل في مصر بإطلالة فرعونية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

فيفى عبده

فيفي عبده عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إنى مصرية| خاص

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد