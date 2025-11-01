مدبولى: المتحف المصري الكبير صرح عالمي تقدمه مصر هدية لكل العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي اننا اليوم امام حدث فريد من نوعه هذا الحلم هو افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا الى انه صرح عالمي يقدم من مصر كهدية لكل العالم من دولة يعود تاريخها لالاف السنين واليوم فخر واعتزاز لرئيس وحكومة ليشهد افتتاح هدية مصر للعالم اجمع.

واضاف اننا لنكون قادرين على الافتتاح اليوم لكن بدأت الفكرة منذ ٣٠ عام وبدأت الدولة في خطوات التنفيذ ولكن توقف المشروع من ٢٠١١ حتى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انهاء المشروع باحسن صورة تقدم مصر للعالم.

واوضح انه عندما دارت عجلة المشروع كان لم ينفذ به سوى القليل وان كافة الاعمال تما بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، مهنئًا كل من شارك واطلق الفكرة لنصل اليوم للافتتاح الرسمي.

ووجه مدبولي الشكر لرجال القطاع الخاص الوطني الذي ساهم مع الدولة في تنفيذ حفل اليوم مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة منصور ومحموعة حديد عز وشركة حسن علام القابضة وتحالف البنوك وشركة العاصمة للتنمية العمرانية ومشاركتهم نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الفعاليات الوطنية.