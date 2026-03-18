كيف تعود لنومك الطبيعي بعد رمضان؟.. نصائح طبية مهمة

أكدت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، أن اضطراب مواعيد النوم خلال شهر رمضان يُعد أمرًا شائعًا نتيجة تغير نمط الحياة اليومية، مشددة على ضرورة إعادة ضبط الساعة البيولوجية تدريجيًا بعد انتهاء الشهر الكريم لتفادي مشكلات التركيز والإجهاد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المخ يعتمد على التكرار في تنظيم إفراز هرمون النوم، مشيرة إلى أن عدم ثبات مواعيد النوم والاستيقاظ يؤدي إلى ارتباك في إفراز هذا الهرمون من حيث التوقيت والكمية، ما ينعكس سلبًا على جودة النوم.

وأضافت أن الحل الأمثل يبدأ بتحديد عدد ساعات النوم يوميًا والالتزام بموعد ثابت، موضحة أن تخصيص وقت محدد مثل النوم من الساعة 12 منتصف الليل حتى 8 صباحًا يساعد الجسم على استعادة توازنه بشكل أسرع.

وحذرت من خطورة إهمال النوم، موضحة أن النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل عملية بيولوجية معقدة يتم خلالها تجديد خلايا المخ وتعزيز الذاكرة، مشيرة إلى أن الحرمان المزمن من النوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر.

وأشارت إلى أن النوم العميق يلعب دورًا مهمًا في إفراز هرمون النمو، ما يساعد على التئام الجروح وتحسين استجابة الجسم للعلاج، خاصة لدى مرضى الالتهابات المزمنة مثل الروماتويد.