فوائد النوم الصحي للجسم والعقل.. مها يوسف توضح

أكدت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، أن كل مواطن عليه أن يحدد موعدًا للنوم، حتى يستطيع الجسم الحصول على وقت كافٍ، لأن الكثير ينام عندما يحتاج إلى النوم، وفي كثير من الأحيان يكون وقت النوم أقل من احتياج الجسم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك هرمونًا للنوم، وأن على المواطن تهيئة الجسم للنوم، ومنها تهدئة الإضاءة.

ولفتت إلى أن إضاءة شاشة الموبايل تقلل هرمون النوم، ولذلك على المواطنين عدم استخدام الموبايل أثناء الاستعداد للنوم، وأن على كل مواطن الحرص على إعطاء الجسم الوقت الكافي لراحة العضلات.

وأشارت إلى أن فترة النوم تحدث فيها بعض الأمور المهمة للجسم، منها زيادة تركيز المخ، وتجديد الخلايا العصبية، والمساعدة في التئام الجروح.