المصرية لتقدم ذوي الإعاقة والتوحد تحتفل بختام العام الأكاديمي بالأوبرا



تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد برئاسة مها هلالي مؤسسة و رئيسة الجمعية حفل ختام فعاليات حملة تقبل التوحد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بعنوان "أبيض × أسود".

وشهد الحفل عرض ١٥ فقرة متنوعة ما بين غناء فردى وجماعى و عزف، و كذلك مجموعة اوبريتات تدمج بين الماضى والحاضر، و يتم من خلالها إبراز قدرات الطلاب المختلفة وكذلك مواهب الطلاب المميزة فى مجالات الموسيقى والغناء و الاستعراض.

كما شهد الحفل عرض مسرحيتين أدى خلالهما الطلاب أدوارًا تمثيلية و يتخللهما الغناء أيضا.

وتنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد فى نهاية كل عام حفلًا سنويًا تختتم به فعاليات الحملة القومية السنوية لتقبل التوحد و تحتفل من خلاله بإنجازات الطلاب وتطور مهاراتهم.

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