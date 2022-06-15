إي فاينانس تتبادل أحدث الحلول بمؤتمر أمن المعلومات

فازت مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بالتكريم ضمن أفضل الشركات الرائدة والأكثر اهتماماً بمجالات الأمن السيبرانى وحماية البيانات، وذلك خلال حفل التكريم الذى أقيم قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى "CAISEC22"، برعاية رقمية من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، وبمشاركة رئيسية من خبراءها للتحدث وإدارة عدد من جلسات المؤتمر.



وقد أقيم معرض ومؤتمر "CAISEC22" برعاية وحضور وتمثيل وزارى كبير من الوزارات الأكثر اهتماماً بمجالات أمن المعلومات وحماية البيانات، والتطور الرقمى الحكومى الذى تقوده مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بالتعاون مع الكثير من الوزارات في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات البنية التحتية الحيوية، كالمالية والصحة والزراعة والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها الكثير من الوزارات التي تتعاون معها مجموعة "إي فاينانس".



وخلال الجلسة الافتتاحية التي شهدت الكلمات الرئيسية لكل من الوزراء المشاركون وممثليهم وكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، تحدث الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" في كلمته الافتتاحية، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الضخم للتأكيد على اهتمام المجموعة بمختلف مجالات الأمن السيبرانى ومشاركة الخبرات واستعراض أحدث التجارب المحلية الرائدة التي بدأت في الانطلاق إلى العالمية لنقل خبرات الرقمنة المالية المصرية لعدد من الدول الأفريقية والعربية.



كما توجه رئيس مجموعة "إي فاينانس"، بالشكر والتقدير لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المشاركة التي حرصت على تبادل الخبرات والرؤى بما يدعم تطور قطاعات أمن المعلومات وحماية البيانات داخل مصر بما يتماشى مع تطورات التحول الرقمى التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة، متوجهاً بمزيد من الشكر والتقدير للأستاذ أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "ميركورى" المنظمة لمعرض ومؤتمر "CAISEC22"، حيث الأهمية القصوى لمناقشة مثل تلك الموضوعات الأكثر أهمية وإلحاحاً في الظروف الراهنة وقد شهد المؤتمر مشاركة حاشدة من جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.



وخلال اليوم الأول لانعقاد معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى "CAISEC22"، شارك المهندس يحيى الجوهرى رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة أي فاينانس، في أولى الجلسات النقاشية للمؤتمر، متحدثاً عن مخاطر أمن المعلومات، حيث أكد على ضرورة الفهم الجيد لطبيعة المخاطر أولاً قبل وضع خطط مواجهة تلك المخاطر وسبل التعافى منها، كما أدار الجوهرى جلسة أخرى بعنوان إدارة مخاطر سلاسل التوريد للأمن السيبرانى.



وخلال اليوم الثانى لانعقاد معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى "CAISEC22"، شارك المهندس عاطف محمد مدير تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية – بشركة إي فاينانس eFinance، في جلسة نقاشية بعنوان ضوابط الأمن السيبرانى للحوسبة السحابية، مؤكداً في حديث خلال الجلسة، أن هناك الكثير من التساؤلات والخيارات أمام الشركات لاختيار السحابة المناسبة، وكذلك النظر إلى نموذج الثقة والذى يختلف عن نموذج التأمين، لذلك تم التوسع الكبير داخل مصر فى إنشاء مراكز الحوسبة السحابية اعتماداً على مبدأ الثقة، كما يمكن بناء سحابة خاصة داخل الشركات إذا ما كانت البيانات شديدة الأهمية، بينما يرى الجميع أن المستقبل سيكون لما يسمى "هايبر مالتى كلاود".

وأضاف أنه فى حالة بناء سحابة خاصة أو سحابة عامة يجب النظر إلى العديد من الجوانب وليست الجانب التكنولوجى فقط حيث البدء فى التفكير فى الخدمات التى ستقدمها السحابة، كما يجب التعرف على الجهات المشاركة فى ذات السحابة، والأهم هو بناء نموذج تشغيلى مناسب، كما يجب النظر إلى الأمر من جميع النواحى بما فيها بناء فريق العمل، فضلاً عن العمليات الداخلية لإدارة طلبات العملاء حتى إيصال الخدمة بالإضافة إلى وضع نماذج الحوكمة للتأكد من تقديم خدمات مستدامة ومرنة وسريعة، ناصحاً بعدم التركيز على التكنولوجيا وحدها والنظر إلى شركاء العمل والكثير من الجوانب الأخرى، مشدداً على ضرورة بناء نموذج التشغيل الجيد أولاً.