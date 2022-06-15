طاقة النواب: الدولة قامت بجهود ضخمة مكنتها من تصدير الغاز الطبيعي

أشاد عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في مواجهة أزمة الطاقة العالمية من خلال الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية في مجال اكتشافات الخاص.

عودة الثقل الاستراتيجي

وقال “القطامي” لـ"صدي البلد"، إن الدولة بقيادتها السياسية الواعية، قامت بتحقيق إنجازات تاريخية في الاقتصاد والأمن والصحة والبناء والتعمير ومجال الطاقة، منوها دورها الكبير في عودة الثقل عودة الثقل الاستراتيجي لها كلاعب أساسي على الصعيد الدولي والعالمي.

وأشار النائب إلى أن استقبال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى والوفد المرافق له، من أجل التوسع في نقل الغاز المسال، يأتي من منطلق عودة الدولة المصرية إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز، وذلك بعد الاكتشافات الضخمة التي حققتها مصر لحقول الغاز، مثل حق ظهر، بالاضافة إلى تشغيل مصنع دمياط للغاز المسال.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن مصر قامت بخطوة جديدة ورئيسية من أجل تحقيق هدفها بأن تصبح مركز إقليمي للطاقة، بعد إعلانها عن عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي للعمل بعد توقف 8 سنوات، مشيرا إلى أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد ضمن أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط.

واستكمل النائب عمرو القطامي أن الدولة المصرية بعد أن كانت تستورد الغاز الطبيعي، الآن استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والان تقوم بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى.

جاء ذلك تعليقا علي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، معرباً عن التقدير لجهودهم في دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، أخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة في تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجاً تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته.

كما أكد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع المنتدى أكدوا من جانبهم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة السيد الرئيس لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبيعي يدعم مساعي دول شرق المتوسط لصياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون في مجال الطاقة كوسيلة للتقارب بين الشعوب وبهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطات شرق المتوسط، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.

ودار حوار مفتوح خلال اللقاء، حيث أكد الرئيس متابعته الحثيثة لنتائج الاجتماع وما سيتم الاتفاق عليه، مشدداً على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه، بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدام لصالح الشعوب والأجيال المقبلة، وهو الأمر الذي يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام في المنطقة.