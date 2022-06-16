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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينطلق 22 نوفمبر..

اكتمال عقد المتأهلين لمونديال كأس العالم وحديث مبكر عن المرشحين للقب

مونديال كأس العالم
مونديال كأس العالم

عرضت فضائية “سكاى نيوز” مقطع فيديو رصد تفاصيل اكتمال عقد المتأهلين لمونديال كأس العالم، وحديث مبكر عن المرشحين للقب.

ووفقا للتقرير، فإنه باكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022، تبدأ التساؤلات عمن سيحمل المفاجأة ويحمل الكأس الأغلى فى العالم، وعشاق الكرة يحبسون الأنفاس ترقبا لركلة البداية فى انطلاق كأس العالم فى 22 نوفمبر من العام الجارى.

وتتجه الأنظار للمرشحين للقب، وبشكل خاص لقارة أمريكا الجنوبية التى غابت عنها الكأس لمدة 20 عاما، ولكنها تعود للواجهة بقوة فى نسخة 2022، فمنتخبا البرازيل والأرجنتين يشكلان تهديدا أقوى للخصوم، خاصة بعد التطور الاستثنائى الذى حققه بطل كوبا أمريكا منذ نهائيات روسيا، ما جعل ليونيل ميسى أبرز المرشحين لحمل اللقب، بالإضافة لتشكيلة البرازيل المليئة بالنجوم ومنهم نيمار وباكيتا، والتي أثبتت على مدار الأشهر الماضية أنها من أهم عوامل حماس الجماهير لمتابعة المونديال.

مونديال كأس العالم سكاي نيوز أمريكا استثناء كأس العالم روسيا

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