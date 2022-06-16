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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز تصريحات الرئيس خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع، مضيفا أن المقارنات والبيانات تعطي فرصة للتعرف على الحقائق والمستهدفات.

وألقى الرئيس السيسي كلمة  في افتتاح الاجتماعات السنوية التاسعة والعشرين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مجموعة تصريحات، من أبرزها:

المقارنات والبيانات تعطي فرصة للتعرف على الحقائق والمستهدفات..20% من دول العالم فقط، تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية والموارد أن توضع في تلك المرتبة الغنية

يجب أن نبحث مدى مناسبة البنية الأساسية للقارة الإفريقية لتحقيق الطموحات المطلوبة للتنمية

مصر أنفقت 500 مليار دولار خلال 7 سنوات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية

تغيير وجه القارة الإفريقية يحتاج إلى تهيئة البنية الأساسية في القارة مثل الطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات

أول تحد في القارة الإفريقية هو إيجاد بنية أساسية قوية وملائمة لتحقيق التنمية

أوكرانيا تنتج 60 مليون طن قمح رغم أن مساحتها 600 ألف كم2 بسبب قدرات وبنية أساسية متوفرة للزراعة

هناك دول في القارة الإفريقية لديها قدرات كبيرة في الزراعة ولكنها بحاجة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية

يجب أن نبحث هل الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية يسمح بتحقيق التنمية والاستثمار

غياب الأمن والاستقرار يؤدي إلى هروب الاستثمارات وبالتالي ضياع أحلام الشعوب في تحقيق التنمية

حين يغيب الاستقرار والأمن عن أي دولة فلن تحقق أي تقدم ولن يكون هناك أمل

التكامل بين الدول الإفريقية يعود بالنفع على كل دول وشعوب القارة

إفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا بتكامل دولها وتجاوز الخلافات والمشاكل من أجل التغيير لمستقبل أفضل.

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