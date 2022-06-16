بـ 5 ملايين جنيه.. إعادة إعمار قرية الفارسية في الأقصر |صور وفيديو

شهد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، فعاليات البدء في إعادة إعمار قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر، ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

ويأتي ذلك بحضور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، واحمد اسماعيل كبير مستشارين في التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر وإسنا.



وتأتى أعمال تطوير قرية الفارسية تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته صناع الخير للتنمية وآي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير قرية الفارسية بقيمة اجمالية 5 مليون جنيه .

من جانبه قال نائب محافظ الأقصر إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى مبادرة متكاملة ومتعددة في أركانِها ، وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني ، وجاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني ، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير ان اعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر بالتعاون مع اي فاينانس تتضمن هدم واعادة بناء و تشطيب عدد (20) منزل واعادة اعمار و تأهيل و ترميم و رفع كفاءة عدد (10) منزل وتسليم عدد (30) أسرة مشروع "مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد " وان فعاليات الغد سوف تتضمن تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال مكافحة العمى تشمل توقيع الكشف الطبي و توزيع الأدوية اللازمة وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات العيون تمهيدا لإجرائها و تشخيص الاحتياج للنظارات الطبية تمهيدا لتسلميها كما يتم توزيع مساعدات غذائية على الاسر الاكثر احتياجا داخل القرية .

واشار زمزم الى ان جهود تطوير قرية الفارسية بدعم ورعاية كريمة من الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر وبالشراكة مع اي فاينانس تحقق الاستدامة بكل أهدافها ، حيث تعد البنية الأساسية و السكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وان صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الاشد احتياج من اجل التنفيذ و المتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية تحسين و دعم حياة المواطن و التي تلعب دور فعال في انجاح استراتيجيات الدولة و بناء الجمهورية الجديدة و توطين أهداف التنمية المستدامة علي أكبر قاعدة من المستفيدين و العمل علي تحسين جودة حياتهم في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوفير السكن الكريم و العمل اللائق و الصحة الجيدة .

من جانبه اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ان المجموعة رصدت خمسة ملايين جنيه لتنمية وتطوير قرية الفارسية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وذلك من خلال المسئولية المجتمعية التى تلتزم بها المجموعة تجاه المساهمة بفاعلية في تنمية وتطوير الريف المصري تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفق رؤية السيد الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة .

واشار سرحان الى ان اي فاينانس اختارت ان تدعم مشروع اعادة اعمار القرى الاشد احتياج من خلال دعم تنمية وتطوير قرية الفارسية ايمانا من المجموعة بحق كل مصري ان يحيا حياة كريمة وان اعمال اعادة الاعمار تنوعت بين الاهتمام بالسكن من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة بشكل كامل او رفع كفاءه ما يحتاج رفع كفاءة ، و تقديم مشروعات تنموية صغيرة و متناهية الصغر تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي لسكان القرية والمتاح من حولهم وقد تمثل فى مشروع مركب للصيد مجهزة بمحركات سرعة و مستلزمات الصيد فضلاً عن اطلاق عدد من القوافل الطبية للكشف علي أهل القرية.

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